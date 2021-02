Alltagsrassismus und die Lehren von Hanau

WDR . . 01:52:10 Std. . Verfügbar bis 26.02.2021. WDR.

Was hat sich ein Jahr nach dem Attentat in Hanau verändert? Aron Böttcher spricht mit Banu Güven, Journalistin (u.a. für Deutsche Welle), beim WDR aktiv für die Plattform „Türkei unzensiert“. Sie war mehrfach in Hanau, hat Hinterbliebene getroffen. Zudem schalten wir live zu unserer Reporterin Astrid Houben nach Hanau.