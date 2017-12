Achtung Mogelpackung! Yvonne Willicks deckt auf: Worauf Sie beim Weihnachtseinkauf aufpassen müssen

20.12.2017 | 44:12 Min. | WDR

In der ohnehin schon teuren Weihnachtszeit sind Mogelpackungen besonders ärgerlich. Hersteller nutzen das Saisongeschäft, um die Preise ihrer Produkte unbemerkt anzuheben. Beim Preisvergleich entpuppen sich kleine Weihnachtsmänner im Verhältnis zu den großen als sehr überteuert. Und Pralinen kosten in der festlichen Verpackung gerne mal das Doppelte als in der normalen Schachtel. Doch auch bei alltäglichen Verbrauchsgütern wie Waschmitteln und Baby-Windeln lohnt sich ein kritischer Blick.

Download Video: Achtung Mogelpackung! Yvonne Willicks deckt auf: Worauf Sie beim Weihnachtseinkauf aufpassen müssen.