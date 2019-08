7 Tage… gegen die Essstörung

WDR . . 29:22 Min. . UT . Verfügbar bis 30.08.2019. WDR. Von Benjamin Arcioli, Johanna Leuschen.

Jana, Leonie und Celine - drei junge Frauen, die wie viele andere in ein Gedankenkarussell geraten sind, das sie aus dem Leben zu schleudern droht. Ein Gedankenkarussell, das sich ständig ums Essen dreht: Wie viel habe ich heute gegessen? Wie viele Kalorien waren das? Wie viel wiege ich? Behutsam taucht der Film ein in ihre Gedankenwelt, in den Alltag in einer Klinik für Essgestörte - und in die innere Zerrissenheit der Jugendlichen.