55. Grimme–Preis 2019

Der WDR überträgt die Highlights der diesjährigen Grimme Preisverleihung. Zum 55. Mal wird im Theater Marl am Freitag, den 5. April 2019 einer der begehrtesten Fernsehpreise Deutschlands verliehen. Eine unabhängige Jury hat hunderte Stunden TV-Produktionen gesichtet und 16 Grimme-Preise in den Kategorien Kinder & Jugend, Fiktion, Information und Kultur sowie Unterhaltung vergeben. Ein weiterer Preis wird von der Publikumsjury der Marler Gruppe verliehen. Durch den Abend führt die Journalistin Dunja Hayali. Die Musik stammt von der deutschen Popband Woods of Birnam, die aus vier Musikern besteht rund um den Schauspieler und Musiker Christian Friedel.