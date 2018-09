Strandhüpfen in Buzios (133)

10.09.2018 | 48:53 Min. | Verfügbar bis 10.10.2018 | WDR

Brasilien: Stresstest in der Küche: Nachdem ein Kollege ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, kommt es zu Engpässen. Die Passagiere Bernd und Cecilia entdecken in Buzios absolute Traumstrände abseits des Trubels. TV-Star Fernanda Brandao wandelt mit Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleiß auf den Spuren von Brigitte Bardot, die in Buzios lebte. Offizier Christian Baumann und Entertainment-Managerin Cori testen ihre Fähigkeiten auf dem Surfboard.