Dem Kakao auf der Spur (132)

07.09.2018 | 48:04 Min. | Verfügbar bis 07.10.2018 | WDR

Brasilien: Auf einer Plantage nahe Ilheus probieren die die Passagierinnen Frauke und Nicole den köstlichsten Kakao ihres Lebens. Küchenpraktikantin Elisabeth tut sich im Englischkurs schwer. Kapitän Morten Hansen, Reiseleiter Bernd und Fernanda Brandao stürzen sich freiwillig in reißende Fluten, doch was als rasantes Rafting-Spektakel beginnt, endet mit einer echten Mutprobe. Kurz vor der Abfahrt bringt ein medizinischer Notfall die Besatzung in Alarmstellung.