Wohnmobile: Wer macht das Geschäft?

Unterwegs im Westen. . 26:30 Min. . WDR. Von Jörg Laaks.

Die B1 in Mülheim – die größte Caravanmeile Europas. Über Kilometer reiht sich hier Händler an Händler. Doch wer macht am Ende den Abschluss?

Download Video: Wohnmobile: Wer macht das Geschäft?.