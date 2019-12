Woher kommen unsere Weihnachtsbäume?

Unterwegs im Westen. . 29:06 Min. . Verfügbar bis 07.12.2020. WDR. Von Fritz Sprengart.

„Bei uns ist das ganze Jahr Weihnachten“, sagt Eberhard Hennecke. Der Waldbauer baut in Sundern im Sauerland auf 250 Hektar Weihnachtsbäume an. Schon im Juli steht er mit sechs Saisonarbeitern in der Plantage. Die Bäume werden in Form geschnitten. „Das ist wie beim Friseur“, erklärt Hennecke. „Man schneidet an den Seiten so lange etwas ab, bis die Form so ist, wie der Kunde sie will.“

