Wir sind eure Lehrer. Donya - Unterwegs im Westen

22.03.2018 | 29:00 Min. | WDR

Wie ist der Alltag von Lehrerinnen und Lehrern - wie viel müssen sie leisten, wie viel ist ihr eigenes Engagement? Und wie tough muss man heutzutage als Lehrer sein, wenn gleichzeitig immer mehr Anforderungen an die Schule gestellt werden? Um das herauszufinden, arbeitet Donya ich eine Woche in einer Gesamtschule in Duisburg-Marxloh mit. In der Reportage "Unterwegs im Westen" erzählt Donya Farahani mit Empathie und genauem Blick vom Lehreralltag - so wie er tatsächlich ist. Autor/-in: Donya Farahani