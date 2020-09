Wie stoppen wir die Plastikflut?

Unterwegs im Westen. . 29:01 Min. . UT . Verfügbar bis 21.09.2021. WDR. Von Stefanie Vollmann.

Plastik – ein Stoff ist zum Problem geworden.

Plastikinseln in den Weltmeeren, Berge an brennendem Plastikmüll auf illegalen Deponien und Mikroplastik in unseren Körpern. Wenn doch seit Jahren alle wissen, wie schädlich Plastik für uns und die Umwelt ist, warum ist es dann trotzdem noch überall? Der Reporterin Stefanie Vollmann lässt das keine Ruhe. Sie geht der Frage nach, warum es so schwierig ist, vom Plastik los zu kommen.

Download Video: Wie stoppen wir die Plastikflut?.