Wie nackt ist zu nackt?

Unterwegs im Westen. . 28:45 Min. . UT . Verfügbar bis 23.09.2020. WDR. Von Ulrike Brincker.

Nacktheit ist ein Tabu und gesetzlich streng geregelt. Männer dürfen oben ohne rumlaufen - Frauen müssen ihre Brustwarzen bedenken. Warum ist das so? Und was reizt FKK-Anhänger wie die Mitglieder eines Sport- und Campingvereins in Duisburg daran, sich in ihrer Freizeit nackt zu bewegen?