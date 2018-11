Wie lebt es sich in der Alzheimer-WG? Donya - Unterwegs im Westen

17.11.2018 | 29:00 Min. | WDR | Von Donya Farahani

Wie wird das Leben sein, wenn wir alt und auf Hilfe angewiesen sind? Wenn wir vielleicht sogar an Demenz erkrankt sind? Um das herauszufinden, zieht Donya Farahani für eine Woche in eine Alzheimer-WG. Über eine Millionen Menschen in Deutschland sind an Demenz erkrankt, die Tendenz ist steigend. Über die Erkrankung wird viel geredet. Das meiste klingt trostlos. Wie lebenswert ist das Leben mit Demenz? Um das herauszufinden, zieht Donya Farahani in eine Alzheimer-WG in Mülheim an der Ruhr und teilt sich das Zimmer mit Hermine Kirschner. Sie ist 88 Jahre alt und dement, aber in einem frühen Stadium, das heißt, ihr Kurzzeitgedächtnis funktioniert meistens noch. Bei den anderen Mitbewohnern ist das nicht unbedingt der Fall.