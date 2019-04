Wie kaputt sind unsere Schulen?

Unterwegs im Westen. . 28:30 Min. . UT . WDR. Von Fritz Sprengart.

Wie kaputt sind unsere Schulen? Die Reportage ist dabei, wenn Eltern vor Kölns Rathaus demonstrieren und Lösungen fordern. Wir zeigen Schulen in Köln und Geldern, die so marode sind, dass die Schüler komplett ausziehen müssen, bevor saniert werden kann und sehen, was das für ihren Unterricht bedeutet. Wir begleiten einen Mitarbeiter des Gebäudemanagements der Stadt Geldern, der versucht, die vielen Baustellen in den Schulen im Griff zu bekommen. „Es gibt einen riesigen Sanierungsstau“, so Felix van Huett. „Wir gehen das jetzt an. Aber es ist eine große Herausforderung.“