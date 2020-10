Wie gefährlich leben unsere Politiker?

„Mittlerweile wird auch meine Frau bedroht“, sagt Andreas Hollstein, Bürgermeister in Altena im Sauerland. „Einmal hat sogar jemand vor ihr ausgespuckt.“ Hassmails oder Drohungen und Beleidigungen per Post gehören für den Lokalpolitiker seit Jahren zum Alltag. 2017 wird Hollstein in einem Imbiss mit einem Messer angegriffen. Das hat Spuren hinterlassen. Trotzdem macht er weiter, kandidiert 2020 als Oberbürgermeister in Dortmund und musste im Wahlkampf weitere Anfeindungen erleben.