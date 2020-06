Wer stoppt die rechte Bürgerwehr?

Unterwegs im Westen. . 29:44 Min. . Verfügbar bis 09.06.2021. WDR.

Demonstrationen in Zeiten von Corona - wer steckt dahinter? In Essen-Steele gibt es eine rechte Gruppierung, die schon seit 2018 regelmäßig durch das Stadtviertel marschiert, die Steeler Jungs. Angeblich, um für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Tatsächlich machen sie vielen Bürger*innen Angst. Die Polizei stellt fest, dass es sich hier "vor allem in einem Kern um eine rechtsextreme Gruppierung handelt". Mit Corona stoppten die Aufmärsche der Steeler Jungs zunächst. Jetzt versammeln sie sich wieder, angeblich um das Grundgesetz zu schützen. Und im Stadtviertel gibt es erneut Unruhe und Sorgen.