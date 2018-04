Wer kontrolliert unsere Stadt? Donya - Unterwegs im Westen

09.04.2018 | 28:50 Min. | WDR

Donya geht eine Woche auf Streife – mit den Mitarbeitern des Ordnungsamts in Mönchengladbach. Die Aufgabe ist klar: Sie kontrollieren, ob wir uns alle an die Regeln halten. Dabei geht es nicht nur ums Knöllchen schreiben - es geht auch um gequälte Tiere, Messies, rauchende Jugendliche und Wildenten-Fütterer. Wie fühlt es sich an, mit erhobenem Zeigefinger durch die Stadt zu laufen? Sind die Mitarbeiter wirklich „Spielverderber“, oder sorgen sie dafür, dass unser Zusammenleben funktioniert? Donya Farahani ist als Reporterin regelmäßig „Unterwegs im Westen“. Sie lebt und arbeitet mit den Menschen in allen Regionen NRWs und erzählt ihren spannenden Alltag in den Reportagen. Autor/-in: Donya Farahani