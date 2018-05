Wer entrümpelt unser Leben? Donya - Unterwegs im Westen

14.05.2018 | 29:03 Min. | UT | Verfügbar bis 14.05.2019 | WDR

Wir sind umgeben von Dingen, die wir besitzen – die wir uns erspart oder geleistet haben. Aber was brauchen wir eigentlich wirklich? Es gibt Menschen, die räumen professionell auf. Wenn eine Wohnung aufgelöst werden muss, weil jemand ins Altersheim zieht, wenn eine Fabrik schließt oder die allein stehende Mieterin im vierten Stock gestorben ist. Professionelle Entrümpler räumen in wenigen Tagen auf, was sich andere Menschen über Jahre oder Jahrzehnte anschafft haben. Sören Brüntgens ist so ein Entrümpler im Ruhrgebiet. Was Wert hat, verkauft er in seinem Laden in Oberhausen. Was keinen Wert hat, kommt auf den Müll. Für eine Woche hilft Donya Farahani ihm dabei.. Entrümpler sind manchmal die Letzten, die sich ein Bild vom Leben eines Menschen machen. Autor/-in: Donya Farahani