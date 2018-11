Weihnachtsmärkte: Romantik oder Reibach?

26.11.2018 | 29:00 Min. | WDR | Von Justine Rosenkranz

Glühwein, Glaskugeln und Geschenkartikel: Die Weihnachtsmärkte starten Ende November. Einer der größten Weihnachtsmärkte Deutschlands findet in Dortmund statt. An über 300 Ständen bieten Händler rund um die Reinoldi-Kirche ihre Ware an.