Schwänzen fürs Klima?

Unterwegs im Westen. . 29:25 Min. . WDR. Von Stefanie Vollmann.

Es ist Freitag und sie schwänzen die Schule, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Tausende Schüler und Studenten – auch aus NRW – machen es mittlerweile der 16-jährigen Greta Thunberg nach. Jeden Freitag streiken sie unter dem Motto "Fridays for future" für einen früheren Kohleausstieg und eine bessere Zukunft. Mit dabei die 16-jährige Lucy aus Düsseldorf, die sich vegan ernährt und Plastikmüll vermeidet, und der 15-jährige Mathis aus Schwalmtal, der sich für einen besseren Schutz der heimischen Vogelarten einsetzt. Auch Carla, eine Studentin aus Münster, ist in der FFF-Bewegung aktiv und organisiert die Proteste in NRW. Der Film zeigt, wie und warum junge Menschen die Welt verbessern wollen und wie sie das im Alltag leben.