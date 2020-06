Mixed Martial Arts: Kämpfen bis aufs Blut?

Mixed Martial Arts oder kurz MMA – kaum ein Kampfsport gilt als so brutal und wird gleichzeitig immer beliebter.

"Das finde ich immer ganz schlimm, wenn Niko auf dem Boden liegt und der andere haut ihm auf den Kopf oder in den Bauch. Da wird mir einfach schlecht", sagt Betty Lohmann kurz nach einem Kampf ihres Mannes. Regelmäßig leidet sie am Rand des Käfigs mit, denn Niko Lohmann alias Karl Stahl (37) ist einer der besten MMA-Kämpfer in Deutschland.

