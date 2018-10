Mama pflegen: Schaffe ich das?

15.10.2018 | 29:06 Min. | WDR

Die Reportage begleitet Menschen, die ihre Angehörigen mit viel Liebe pflegen, aber manchmal auch bis ans Ende ihrer Kräfte gehen. Allein in NRW werden schon jetzt drei von vier Pflegebedürftigen zu Hause versorgt – auch weil sich viele Familien kein Heim leisten können. Die Politik erfindet mit der Familienpflegezeit oder dem Pflegegeld Konzepte, um die Betreuung Zuhause zu stärken. In der Reportage erzählen Betroffene, was wirklich hilft, damit sie durch die Pflege nicht selbst zum Pflegefall werden. Autor/-in: Jule Sommer, Udo Kilimann