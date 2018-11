Lieber ins Altenheim am Plattensee?

19.11.2018 | 28:45 Min. | WDR | Von Cathrin Leopold

Immer mehr Deutsche zieht es im Alter nach Osteuropa. Denn ein Pflegeplatz kostet da noch nicht einmal halb so viel wie in Deutschland. Der Preis und das Ambiente eines Seniorenheims am Plattensee sind verlockend. Aber es ist keine einfache Entscheidung. Denn die Familie und das gewohnte Umfeld sind weit weg. Die Reportage zeigt wie das boomende Geschäftsmodell mit den armen Rentnern aus dem Westen funktioniert. Wer findet dabei sein Glück und wer bleibt in der Ferne vereinsamt auf der Strecke?

