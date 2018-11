Krankenschwester - viel Herz, wenig Lohn? Donya - Unterwegs im Westen

05.11.2018 | 29:00 Min. | WDR | Von Donya Farahani

Sie pflegen kranke und auch sterbende Menschen. Ohne sie funktioniert unsere Gesellschaft nicht: die Krankenpflegerinnen und -pfleger. Nach einer repräsentativen Verdi-Umfrage fühlen sich 80 Prozent der Krankenpflegerinnen und -pfleger bei der Arbeit oft gehetzt. Es gibt zu wenig Personal. In Deutschland sind laut Angaben der Bundesregierung über 10.000 Krankenpflegerstellen unbesetzt. Donya Farahani arbeitet eine Woche in einem Krankenhaus in Neuss – begleitet Schwester Claudia in der Notaufnahme, wo Menschen gerettet werden, und Schwester Jenni auf der Palliativ-Station, wo Menschen gepflegt werden, die unheilbar krank sind.