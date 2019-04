Jung und schön nur mit OP?

Unterwegs im Westen. . 28:44 Min. . WDR. Von Solveig Flörke.

Die Zahl der Brustvergrößerungen nimmt in Deutschland kontinuierlich zu – auch bei ganz jungen Menschen, das bestätigt die aktuelle Statistik der Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen. Eine kleinere Nase mit 19 Jahren, größere Brüste mit 16, diese Anfragen kommen in den Schönheitskliniken in NRW immer öfter vor. Doch was treibt junge Frauen wie Julia, lange bevor das Älter werden überhaupt eine Rolle spielt, zu einer kosmetischen Operation? Woher kommt das Streben nach dem perfekten Körper und wer definiert Schönheit für sie?