Gibt es noch echten Fußball? Donya - Unterwegs im Westen

22.10.2018 | 29:00 Min. | WDR

Wattenscheid 09 spielt in Bochum. Allerdings in der vierten Liga, der höchsten Amateurklasse. Die Jungs trainieren jeden Tag, oder sie haben ein Fußballspiel – Riesenaufwand, wenig Geld. Nebenbei machen die Spieler eine Ausbildung, studieren oder arbeiten. Zum Heimspiel kommen vielleicht 1000 Leute ins Stadion. Ein extremer Gegensatz zur Glitzerwelt und den vollen Stadien bei den Spitzenclubs der Bundesliga. Der Verein jedenfalls funktioniert, weil Leute Herzblut reinstecken: Zeugwart Holger z.B ist seit über 30 Jahren Wattenscheid-Fan. Für eine Woche hilft Donya ihm, wäscht die Trikots und Unterhosen der Spieler, fährt zu Heim- und Auswärtsspielen – mit der Frage: Warum schenken all diese Menschen ihr Herz einem Viertligisten? Wieso Wattenscheid 09, wenn man genauso gut nach Schalke oder Dortmund fahren könnte? Autor/-in: Donya Farahani