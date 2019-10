Der Zoo: Tiergefängnis oder Artenschutz?

Unterwegs im Westen. . 29:00 Min. . Verfügbar bis 21.10.2020. WDR. Von Mareike Wilms.

Zoos sind sehr beliebt – in NRW strömen jährlich über 6 Millionen Besucher in die Zoos. Viele stellen sich die Frage: Kann man wirklich alle Tiere artgerecht in den Zoos halten? Was können Zoos wirklich gegen das Artensterben leisten und was nicht? der Kölner und der Wuppertaler Zoo stellen sich dazu. Der Gaia-Zoo in Kerkrade zeigt noch eine andere Perspektive des Zoobetriebs.