Darf ich Ihre Wohnung saugen?

28.01.2019 | 29:03 Min. | UT | Verfügbar bis 28.01.2020 | WDR | Von Donya Farahani

In Deutschland gibt es 885.000 Vertreter. Sie nennen sich jetzt Verkaufsberater oder Vertriebspartner, verkaufen Kosmetik, Küchengeräte oder andere Produkte direkt an der Tür. Und das erfolgreich. In 10 Jahren hat sich der Umsatz im sogenannten „Direktvertrieb“ fast verdoppelt – auf 17 Milliarden Euro im Jahr 2016. Donya begleitet Sven Wegerhoff aus Rösrath bei seiner Arbeit – er ist selbständiger Staubsaugervertreter. Er würde sagen, er vertreibt Luft- und Raumreinigungsgeräte. Dafür ist er viel unterwegs im Westen. Und er sagt: „Es lohnt sich finanziell – und es macht Spaß.“ Donya Farahani versucht nach einem Seminar selbst Staubsauger für ca 2000 Euro zu verkaufen.