Camping in der Stadt: Geht das?

Unterwegs im Westen. . 29:30 Min. . Verfügbar bis 12.09.2021. WDR. Von Ulf Eberle, Katharina Gugel.

Projektmanagerin Anja will "Stadtcamperin" werden. Die 44-Jährige aus Köln hat sich vor kurzem einen kleinen Campingbus gekauft und plant nun den Ausstieg.

Für mindestens ein halbes Jahr möchte sie komplett im Wohnmobil leben, ihre Wohnung hat sie für die Zeit vermietet. Sie wird aber nicht in den Urlaub gen Süden fahren, sondern weiter hier arbeiten und an wechselnden Orten in und rund um Köln übernachten.

