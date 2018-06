Camping in der Stadt: Geht das?

11.06.2018

Projektmanagerin Anja will „Stadtcamperin“ werden. Die 44jährige aus Köln hat sich vor kurzem einen kleinen Campingbus gekauft und plant nun den Ausstieg. Für mindestens ein halbes Jahr möchte sie komplett im Wohnmobil leben, ihre Wohnung hat sie für die Zeit vermietet. Sie wird aber nicht in Urlaub gen Süden fahren, sondern weiter hier arbeiten und an wechselnden Orten in und rund um Köln übernachten. „Für mich ist das ein großes Abenteuer, ich bin sehr gespannt, ob ich das einfache Leben mit wenig Platz über so lange Zeit hinbekomme“, sagt Anja. Seit ein paar Jahren boomt der Wohnmobilmarkt und mit dem Boom entstehen auch neue „Campertypen“. Manche suchen nicht mehr das idyllische Plätzchen in der Natur, sondern wollen im städtischen Trubel bleiben. Manche campen nur für ein Wochenende in der Stadt, andere bleiben länger und stellen ihr Wohnmobil unter eine Autobahnbrücke, auf einen Hinterhofparkplatz oder neben einen Baumarkt. Autor/-in: Ulf Eberle, Katharina Gugel