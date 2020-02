Brennpunkt Bahnhof: Wer kümmert sich drum?

Unterwegs im Westen. . 29:00 Min. . UT . Verfügbar bis 03.02.2021. WDR. Von Jule Sommer, Udo Kilimann.

Manch einer hat gar keine andere Heimat als den Bahnhof. Einsamkeit und Alkohol spielen eine große Rolle. In der Bahnhofsmission gibt es Kaffee für die Menschen, Gespräche und Beratung. Aber der Bahnhof ist auch ein Ort, an dem Aggressionen ausgelebt werden. Pro Jahr gibt es rund 600 Übergriffe auf Mitarbeiter der Bahn in NRW.