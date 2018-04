Brandgefahr! Wie machtlos sind die Mieter? - Unterwegs im Westen

16.04.2018 | 29:00 Min. | UT | Verfügbar bis 16.04.2019 | WDR

Nach der Brand-Katastrophe im Londoner Grenfell-Tower stehen auch Hochhäuser in NRW im Fokus: neben Dortmund etwa in Wuppertal und Duisburg. Dort wurde geräumt, um Mieter zu schützen – aber was heißt das für sie? All ihr Erspartes hat Jasmin Keskin in ihre Wohnung im Hannibal II gesteckt – Renovierung, Einbauküche, das passgenaue Sofa. Umso verzweifelter kämpft die Mutter mit ihren beiden Kindern für ein neues Zuhause. Die Duisburger Wohnanlage Hagenshof wurde ebenfalls wegen Brandschutzmängeln evakuiert. Diese sind inzwischen geflickt und Mieter konnten zurückkehren – und leben doch weiter in einem Haus mit Wasser im Keller, Löchern in der Wand und ohne abschließbare Haustür. Auch in Wuppertal wurde ein Hochhaus wegen Brandschutzmängeln geräumt. Der Vermieter – wie in Dortmund die Firma Intown – beseitigte die brennbare Fassadenverkleidung. Doch das passierte wohl erst nach starkem Druck durch die Stadt. Welche Rolle spielen die Behörden, aber auch die großen Investoren, denen solche Hochhäuser oft gehören? Und was können die Mieter selbst tun, um in anständigen Verhältnissen zu leben? Autor/-in: Tanja Reinhard und Jörg Laaks