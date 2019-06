Wo bleibt die Höflichkeit?

Unterhaltung. Staffel 1, Folge 11. . 43:30 Min. . WDR.

"Küssendes Paar auf Zebrastreifen umgefahren!" – Berichte und Schlagzeilen über Rücksichtslosigkeit jeglicher Art häufen sich, sei es bei Machtinhabern, Gewalt gegen Feuerwehr oder Rettungsdienst, aber auch im Alltag. Frei nach dem Motto "Wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht" wird gepöbelt, gedroht oder auch geprügelt – sowohl in der Politik als auch in der Gesellschaft.