Unsere Jahreszeiten: Wenn der Sommer kommt...

Unterhaltung. . 01:28:53 Std. . WDR. Von Thomas Förster.

Der Sommer, was für eine Jahreszeit! Blauer Himmel und Sonne - Lebensfreude pur!Für die meisten Menschen ist der Sommer die schönste Zeit des Jahres. Das Leben findet draußen statt, in Gärten, Eisdielen und an den Seen.