Thronfolger gesucht - Wer will meinen Chefsessel?

26.10.2018 | 43:57 Min. | UT | Verfügbar bis 26.04.2019 | WDR

Zehntausende kleine Familienbetriebe stehen in den nächsten Jahren vor dem Aus, weil keine Nachfolger in Sicht sind: die seit Generationen etablierte Metzgerei in Südwestfalen, das Sägewerk, das zwei Schwestern mit Herzblut führen, die alteingesessene Gaststätte, mit deren Schließung die weitere Verödung des Dorflebens droht. Diese und viele andere Betriebe in NRW sind einzigartig - und haben ein gemeinsames Problem: Sie brauchen dringend einen Nachfolger. Und genau hier kommt "Thronfolger gesucht - Wer will meinen Chefsessel?" ins Spiel. Autor/-in: Anne Lorenz, Ruth Fischer