Schlagerköniginnen - Von Caterina Valente bis Helene Fischer

25.11.2017 | 01:28:40 Min. | Verfügbar bis 02.12.2017 | WDR

Willkommen in der schönen, heilen Welt des Schlagers! Wir reisen durch die Zeit und entdecken die Schlagerköniginnen von einst und jetzt neu. Von Marlene Dietrich bis Vanessa Mai, von Caterina Valente bis zu Helene Fischer ist die Musikdoku auf den Spuren von Frauen, die vor allem eins sind: große Künstlerinnen. Beeindruckende Aufnahmen von Mireille Mathieus erstem Konzert oder Vicky Leandros als Clipstar in den 70er Jahren - wir tauchen tief ein in die Welt des Schlagers. Autor/-in: Heike Schröder