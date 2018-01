Loss mer singe!

15.01.2018 | 01:30:40 Min. | Verfügbar bis 21.02.2018 | WDR

Das wird ein stimmungsvoller Karnevalsabend zum Mitsingen und Abfeiern! Angesagt sind die besten Hits sowie unvergessene Kölsche Lieder. Andrea Schönenborn und der Kölsche Komödiant Uli Teichmann laden ein in die Szene-Kneipe "Feez" in Köln-Nippes. Karneval pur! Die "Loss mer singe"-Bewegung bekommt immer größeren Zuspruch - selbst in München und in Berlin. Die Szene bestimmt selber, welche neuen und alten Karnevalslieder sie akzeptiert und feiert - und was der beste Hit der Session ist. Sieger wurde im Vorjahr Tommy Engel mit "Du bes Kölle" - ein Song, der auch in der kürzesten Session der Kölsche Kneipenhit Nr. 1 bleiben könnte.