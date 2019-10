1LIVE Köln Comedy-Nacht XXL 2019

Unterhaltung. . 02:28:09 Std. . Verfügbar bis 26.11.2019. WDR.

Das Comedy-Highlight des Jahres in der Köln Arena steigt am Samstag, den 26. Oktober 2019. Headliner des diesjährigen Großevents ist Comedy-Star Felix Lobrecht. Mit ihm werden Olaf Schubert, Markus Krebs, Simon Stäblein, Bastian Bielendorfer und David Kebekus den rund 14.000 Zuschauern in der Arena einheizen. Als Gastgeberin führt Shootingstar Tahnee durch den Abend.