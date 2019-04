Kassettenkinder - Unsere Kindheit in den 80ern

Unterhaltung. . 01:28:42 Std. . UT . WDR. Von Melanie Didier .

Das Brausepulver knistert im Mund, den Walkman immer dabei, Schlümpfe im Setzkasten: Kind-Sein in den 80ern - eine herrliche Supersorgloszeit, zumindest in der Rückschau! Mit der ganzen Familie die große Samstagabendshow gucken, mit dem Auto in den Urlaub fahren - ganz ohne Anschnallen, dafür aber mit Zigarettenqualm. So war es in den 80ern ...