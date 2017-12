Irre! Das Problem sind die Normalen

10.12.2017 | 01:13:52 Min. | Verfügbar bis 10.12.2018 | WDR

Kabarettist Jürgen Becker hat einen Termin, vor dem ihm zunächst bange ist: Er ist eingeladen ins Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie der Alexianer in Köln, zur Sprechstunde bei Chefarzt Dr. Manfred Lütz. Ein Termin mit Überraschungen. Bei einer Führung durchs Haus, die angegliederten Werkstätten und Betriebe schlägt der Chefarzt dem Besucher einen Deal vor: Einblicke in die moderne Psychiatrie gegen einen Auftritt vor Kabarettpublikum. Also bringt Jürgen Becker den Psychiater auf die Bühne seiner "Mitternachtsspitzen" im Alten Wartesaal unter dem Kölner Hauptbahnhof. Autor/-in: Bernhard Pfletschinger