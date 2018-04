Hits, die an die Wäsche gehen - 70 Jahre Musik macht Mode

14.04.2018 | 01:28:32 Std. | Verfügbar bis 21.04.2018 | WDR

Wer denkt bei den Songs der Beatles nicht sofort an den typischen Look: Pilzkopf - schmale Anzüge. Bei den 80ern an Madonna - grelles Make-up, Dauerwelle und Schulterpolster. Und wenn Elvis zu seinem legendären Hüftschwung ansetzt und die Mädels ausflippen - hat jeder sofort Petticoat und Lederjacke im Gedächtnis. Egal ob Charleston, Punk oder Flowerpower - jedes Musik-Genre hat seinen eigenen Modestil. Musik und Mode haben sich schon immer innig umarmt. Die Fans eifern ihren Idolen nach und wollen die passende Klamotte zur Musik im eigenen Kleiderschrank. Autor/-in: Melanie Didier