Haussitter gesucht!

Unterhaltung. Teil 3 von 5. . 44:44 Min. . Verfügbar bis 15.12.2020. WDR.

Donya Farahani sucht für ihre kleine Wohnung im Szeneviertel von Köln einen Haussitter. Sie castet in jeder Sendung zwei prominente Bewerber: Diesmal Laura Karasek, die Tochter von Helmut Karasek und Moderator und Schauspieler Jochen Schropp. Donya testet sie auf ihre häuslichen Fähigkeiten, um sicherzugehen, dass in ihrer Abwesenheit in der Wohnung alles läuft.