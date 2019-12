Haussitter gesucht! – Donya castet Promis beim Talk in DownTown

Unterhaltung. Teil 5 von 5. . 44:54 Min. . Verfügbar bis 29.12.2020. WDR.

Das große Finale steht an. Donya Farahani sucht für ihre kleine Wohnung im Szeneviertel von Köln einen Haussitter. Sie castet in jeder Sendung zwei prominente Bewerber und testet sie auf ihre häuslichen Fähigkeiten. Für wen wird sich Donya am Ende entscheiden?