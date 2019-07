Flussgeschichten: Die Wupper

Unterhaltung. . 44:03 Min. . WDR. Von Thomas Förster.

Heute bekommen die Kinder an der Wupper kein "stinkefrei" mehr. Denn mittlerweile ist es ein Vergnügen, dem Fluss zu folgen, von der Quelle bis zur Mündung, am Ufer und in der Luft.