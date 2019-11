Domian live

Unterhaltung. Teil 2 von 4. . 01:03:24 Std. . Verfügbar bis 16.11.2020. WDR.

Ein Mann, keine Tabus. Jürgen Domian ist zurück! Ab dem 8. November 2019 wird er sich jeden Freitag im November neuen Geschichten öffnen. Das besondere an seiner neuen Sendung: Jürgen Domian kennt weder die Gäste noch die Themen, die sie in seine Sendung mitbringen. An einer Teilnahme interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer können sich unter der Nummer 0800-220-8899 melden.