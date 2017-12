Die Götz Alsmann Show

29.12.2017 | 42:57 Min. | Verfügbar bis 29.12.2018 | WDR

Eine lässig-elegante Abendstimmung und ein offenherziger Gastgeber in einem leicht aus der Zeit gefallenen Penthouse schaffen den Rahmen für charmante Unterhaltungen, lustige Partyspiele und jede Menge Live-Musik in der neuen "Götz Alsmann Show". Zu Gast in Folge 1: "Bergdoktor" Hans Sigl und Musiker Max Mutzke. Autor/-in: Götz Alsmann