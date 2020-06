Die besten Musikshows: Beat-Club, Disco & Bananas

In Erinnerung an die Musikshows, die in den 60ern bis 80ern über die Bildschirme flimmerten und heute Kult sind – denn sie waren bunt, anarchisch und experimentell.

Ingolf Lück erinnert sich an seine Zeit als Moderator bei "Formel eins", Johanna Gastdorf saß in den 70ern als Zuschauerin bei "Disco" und Frank Goosen hat wilde "Rockpalast"-Nächte gefeiert. Aber auch Henning Krautmacher, Ann-Kathrin Kramer und Jan-Gregor Kremp haben Musikshows geliebt. Von "Beat-Club" über "Talentschuppen" – die erste deutsche Castingshow, in der Künstler wie Hape Kerkeling entdeckt wurden – bis zur "Plattenküche", in der die Auftritte der Musikstars durch Sketche einfach unterbrochen wurden.