Der Sound der 68er - Von Janis Joplin bis Udo Jürgens

05.01.2019 | 01:28:31 Std. | Verfügbar bis 12.01.2019 | WDR | Von Heiko Schäfer

Dieses 1968 war ein völlig verrücktes Jahr - und so klingt es auch: Hart wie Steppenwolf mit "Born To Be Wild", total entspannt wie Jefferson Airplane's LSD-Hymne "White Rabbit" bis hin zum herzerweichenden "What A Wonderful World" von Louis Armstrong oder dem zeitlos schönen "Für mich soll's Rote Rosen regnen" von Hildegard Knef.