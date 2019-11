Der beste Chor im Westen 2019 | Der Vorentscheid | Teil 2

Unterhaltung. Folge 2. . 01:29:22 Std. . UT . Verfügbar bis 29.11.2020. WDR.

Im zweiten Vorentscheid treten diese zehn Chöre gegeneinander an: Bridgeman aus Bocholt, can carmina aus Bielefeld, Witches of Pitches aus Moers, Encore! aus Düsseldorf, Frauenensemble Encantada aus Neunkirchen, Jugendchor Theater Bonn aus Bonn, LahnVokal aus Feudingen, Sounds like Wednesday aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis, St. Gertrud African Catholic Voices Essen aus Essen und das Vokalensemble Amaryllis aus Mönchengladbach.