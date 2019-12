Der beste Chor im Westen 2019 | Das Halbfinale

Unterhaltung. . 01:34:50 Std. . UT . Verfügbar bis 06.12.2020. WDR.

Die Suche des WDR nach dem "besten Chor im Westen" geht in die vorletzte Etappe. Zehn Chöre aus ganz Nordrhein-Westfalen konnten die Jury in den Vorentscheiden überzeugen. Nun kämpfen sie in der Show darum, ihren großen Traum vom Einzug ins Finale wahr werden zu lassen.