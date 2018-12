Der beste Chor im Westen 2018 – Das Halbfinale

07.12.2018 | 01:28:12 Std. | Verfügbar bis 07.12.2019 | WDR

20 Chöre aus NRW sind in den Vorentscheiden um den Titel "Der beste Chor im Westen" angetragen. Zehn von ihnen konnten die Jury überzeugen und stehen nun im Halbfinale des Chor-Wettbewerbs. Live aus Köln-Bocklemünd kämpfen sie nun weiter um die fünf heißbegehrten Plätze im Finale. Mit tollen Songs und mitreißenden Stimmen versuchen sie, die Zuschauer und die prominente Jury - bestehend aus Sänger und Moderator Giovanni Zarrella, Natalie Horler, Frontfrau des Trios Cascada, Jane Comerford, Hochschuldozentin und Leadsängerin von Texas Lightning, und Rolf Schmitz-Malburg vom Rundfunkchor des WDR - zu überzeugen. Das Publikum entscheidet mit: Vier Chöre werden von den Zuschauern per Voting ausgewählt, einen Chor schickt die Jury per Wildcard ins Finale.